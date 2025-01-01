sally adams
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Community Reviewer
Addictive Behaviors
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Community Reviewer
Addictive Behaviors
Covenant University
Ota, Nigeria
Community Reviewer
Addictive Behaviors
University of Almeria
Almería, Spain
Community Reviewer
Addictive Behaviors
Psychiatric Services Aargau
Windisch, Switzerland
Community Reviewer
Addictive Behaviors
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
Oviedo, Spain
Community Reviewer
Addictive Behaviors
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Community Reviewer
Addictive Behaviors
Miguel Hernández University of Elche
Elche, Spain
Community Reviewer
Addictive Behaviors
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Community Reviewer
Addictive Behaviors
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Community Reviewer
Addictive Behaviors
National Institute of Mental Health (NIH)
Bethesda, United States
Community Reviewer
Addictive Behaviors
Faculty of Philosophy and Social Sciences, Catholic University of Portugal
Braga, Portugal
Community Reviewer
Addictive Behaviors
University of West London
Ealing, United Kingdom
Community Reviewer
Addictive Behaviors
University of Missouri–St. Louis
St. Louis, United States
Community Reviewer
Addictive Behaviors
Baylor University
Waco, United States
Community Reviewer
Addictive Behaviors
School of Psychology, College of Humanities and Social Sciences, Massey University
Palmerston North, New Zealand
Community Reviewer
Addictive Behaviors
Department of Psychology, University of Bologna
Bologna, Italy
Community Reviewer
Addictive Behaviors