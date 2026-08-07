Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Communication across Autism, ADHD, and non-clinical groups: Examining Autistic and ADHD traits from a dimensional perspective
in Cognition
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in Cognition
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in Educational Psychology
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in Educational Psychology
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in Educational Psychology
Systematic Review
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in Movement Science
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in Environmental Psychology
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in Pediatric Psychology
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in Educational Psychology
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in Organizational Psychology
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in Health Psychology
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in Health Psychology
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in Sport Psychology
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in Health Psychology
Brief Research Report
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in Consciousness Research and Mindfulness
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in Sport Psychology
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in Organizational Psychology
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