axel cleeremans
Université libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Field Chief Editor
Frontiers in Psychology
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Environmental Psychology
Department of Psychology, University of Turin
Turin, Italy
Specialty Chief Editor
Neuropsychology
University of Southern California
Los Angeles, United States
Specialty Chief Editor
Psychopathology
Wilfrid Laurier University
Waterloo, Canada
Specialty Chief Editor
Human Developmental Psychology
Université libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Specialty Chief Editor
Addictive Behaviors
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
Specialty Chief Editor
Psychology for Clinical Settings
Laboratory of Neurophysiology and Movement Biomechanics, Neuroscience Institute, Université Libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Specialty Chief Editor
Movement Science
Department of Psychology, University of Turin
Turin, Italy
Specialty Chief Editor
Quantitative Psychology and Measurement
University of East Anglia
Norwich, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Theoretical and Philosophical Psychology
Birkbeck, University of London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Cognitive Science
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Specialty Chief Editor
Emotion Science
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Forensic and Legal Psychology
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Sport Psychology
Seton Hall University
South Orange, United States
Specialty Chief Editor
Cultural Psychology
University of Economics and Human Sciences in Warsaw
Warsaw, Poland
Specialty Chief Editor
Evolutionary Psychology