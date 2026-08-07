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Saint Xavier University
Chicago, United States
Associate Editor
Media Psychology
Vassar College
Poughkeepsie, United States
Associate Editor
Media Psychology
University of Liechtenstein
Vaduz, Liechtenstein
Associate Editor
Media Psychology
RMIT University Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam
Associate Editor
Media Psychology