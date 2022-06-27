vinnie cicchirillo
Saint Xavier University
Chicago, United States
Associate Editor
Media Psychology
Saint Xavier University
Chicago, United States
Associate Editor
Media Psychology
Vassar College
Poughkeepsie, United States
Associate Editor
Media Psychology
University of Liechtenstein
Vaduz, Liechtenstein
Associate Editor
Media Psychology
RMIT University Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam
Associate Editor
Media Psychology
University of Texas at San Antonio
San Antonio, United States
Associate Editor
Media Psychology
Renmin University of China
Beijing, China
Associate Editor
Media Psychology
Vinzenz Pallotti University
Vallendar, Germany
Associate Editor
Media Psychology
University of Münster
Münster, Germany
Associate Editor
Media Psychology
University of Missouri
Columbia, United States
Associate Editor
Media Psychology
Hong Kong Baptist University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Media Psychology
Brigham Young University
Provo, United States
Associate Editor
Media Psychology
California State University, Los Angeles
Los Angeles, United States
Associate Editor
Media Psychology
Indiana State University
Terre Haute, United States
Associate Editor
Media Psychology