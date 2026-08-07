Original Research
Published on 07 Aug 2026
Mukbang viewership and body image among youngsters: a third-person effect perspective
in Media Psychology
- 226 views
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Media Psychology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Media Psychology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Media Psychology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Media Psychology
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Media Psychology
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Media Psychology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Media Psychology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Media Psychology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Media Psychology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Media Psychology
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Media Psychology
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Media Psychology
Brief Research Report
Published on 04 Aug 2026
in Media Psychology
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Media Psychology
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Media Psychology
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Media Psychology
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Media Psychology
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Media Psychology
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Media Psychology
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Media Psychology
Correction
Published on 29 Jul 2026
in Media Psychology
Perspective
Published on 28 Jul 2026
in Media Psychology
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Media Psychology
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Media Psychology