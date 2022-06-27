stefano ferracuti
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Forensic and Legal Psychology
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology
Rutgers University, Newark
Newark, United States
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology
Australian National University Social Policy Evaluation Analysis and Research Centre
Canberra, Australia
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology
Museo Iberoamericano de Neurociencia y Derecho (MIND)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology
University of Huddersfield
Huddersfield, United Kingdom
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology
Faculty of Law, Vilnius University
Vilnius, Lithuania
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology
Utrecht University
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology
Central Connecticut State University
New Britain, United States
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology
University of Huddersfield
Huddersfield, United Kingdom
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology
Northumbria University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Associate Editor
Forensic and Legal Psychology