changiz mohiyeddini
Oakland University William Beaumont School of Medicine
Rochester, United States
Specialty Chief Editor
Health Psychology
University of Toronto Mississauga
Mississauga, Canada
Associate Editor
Health Psychology
University of Antioquia
Medellín, Colombia
Associate Editor
Health Psychology
Peking University
Beijing, China
Associate Editor
Health Psychology
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Health Psychology
Oklahoma State University
Stillwater, United States
Associate Editor
Health Psychology
University Psychiatric Clinic Basel
Basel, Switzerland
Associate Editor
Health Psychology
Moinhos de Vento Hospital
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Health Psychology
University of Evora
Évora, Portugal
Associate Editor
Health Psychology
Mercatorum University
Rome, Italy
Associate Editor
Health Psychology
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Health Psychology
University of Westminster
London, United Kingdom
Associate Editor
Health Psychology
Faculty of Psychology and Education Science, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Health Psychology
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Health Psychology
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
Associate Editor
Health Psychology
Italian Auxological Institute (IRCCS)
Milan, Italy
Associate Editor
Health Psychology