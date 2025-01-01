anna rita addessi
University of Bologna
Bologna, Italy
Community Reviewer
Performance Science
University of Bologna
Bologna, Italy
Community Reviewer
Performance Science
The University of Electro-Communications
Chofu, Japan
Community Reviewer
Performance Science
Hanover University of Music Drama and Media
Hanover, Germany
Community Reviewer
Performance Science
San Francisco State University
San Francisco, United States
Community Reviewer
Performance Science
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
Community Reviewer
Performance Science
University of Niš
Niš, Serbia
Community Reviewer
Performance Science
Instituto Politecnico de Viseu
Viseu, Portugal
Community Reviewer
Performance Science
Other
Servizio di Psichiatria e Psicologia Medica SPPM Lugano, Switzerland
Community Reviewer
Performance Science
Royal Northern College of Music
Manchester, United Kingdom
Community Reviewer
Performance Science
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Community Reviewer
Performance Science
University of Erlangen Nuremberg
Erlangen, Germany
Community Reviewer
Performance Science
Université Claude Bernard Lyon 1
Lyon, France
Community Reviewer
Performance Science
Stanford University
Stanford, United States
Community Reviewer
Performance Science
Institute of Education, University College London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Performance Science
University of Oslo
Oslo, Norway
Community Reviewer
Performance Science
Western Sydney University
Penrith, Australia
Community Reviewer
Performance Science