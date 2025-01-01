serap akfirat
Department of Psychology, Dokuz Eylul University
İzmir, Türkiye
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
Department of Psychology, Dokuz Eylul University
İzmir, Türkiye
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
Zurich University of Applied Sciences
Winterthur, Switzerland
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
California Polytechnic State University
San Luis Obispo, United States
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
LUISS Business School
Rome, Italy
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
Loyola Andalusia University
Seville, Spain
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
Prince Mohammad bin Fahd University
Khobar, Saudi Arabia
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
University of Luxembourg
Luxembourg, Luxembourg
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
University of Malaga
Málaga, Spain
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
Faculty of Psychology, Airlangga University
Surabaya, Indonesia
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
College at Wise, University of Virginia's
Wise, United States
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
University of Almeria
Almería, Spain
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
Tarleton State University
Stephenville, United States
Community Reviewer
Personality and Social Psychology
Bilkent University
Ankara, Türkiye
Community Reviewer
Personality and Social Psychology