gerald matthews
George Mason University
Fairfax, United States
Specialty Chief Editor
Personality and Social Psychology
University of Thessaly
Volos, Greece
Associate Editor
Personality and Social Psychology
Kent State University
Kent, United States
Associate Editor
Personality and Social Psychology
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Personality and Social Psychology
Loyola Andalusia University
Seville, Spain
Associate Editor
Personality and Social Psychology
University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Personality and Social Psychology
Durham University
Durham, United Kingdom
Associate Editor
Personality and Social Psychology
Wayne State University
Detroit, United States
Associate Editor
Personality and Social Psychology
VU Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Personality and Social Psychology
Carnegie Mellon University in Qatar
Doha, Qatar
Associate Editor
Personality and Social Psychology
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Personality and Social Psychology
Laboratory of Neuropsychophysiology, Faculty of Psychology and Education Science, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Personality and Social Psychology
University of Foggia
Foggia, Italy
Associate Editor
Personality and Social Psychology
University of Genoa
Genoa, Italy
Associate Editor
Personality and Social Psychology
University of Nigeria, Nsukka
Nsukka, Nigeria
Associate Editor
Personality and Social Psychology