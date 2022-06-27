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AI-Driven Pathways to Operational Resilience and Quality Enhancement in Emergency Departments
- Giovanni Improta
- Teresa Rea
- Arianna Scala
- Alfonso Maria Ponsiglione
- Paolo Gargiulo
- Mario Damiano Toro
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