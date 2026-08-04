Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
Therapeutic Credibility in Community-Based Acupuncture Care: An Ethnographic Study in Southwest China
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Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
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Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
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Perspective
Published on 27 Jul 2026
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Original Research
Published on 10 Jul 2026
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Original Research
Published on 02 Jul 2026
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Published on 26 Jun 2026
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Published on 19 Jun 2026
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Published on 11 Jun 2026
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Published on 25 May 2026
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Published on 14 May 2026
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Perspective
Published on 11 May 2026
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Published on 08 May 2026
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Editorial
Published on 04 May 2026
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Published on 28 Apr 2026
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Published on 22 Apr 2026
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Published on 21 Apr 2026
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Published on 20 Apr 2026
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Perspective
Published on 13 Apr 2026
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Community Case Study
Published on 13 Apr 2026
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Perspective
Published on 01 Apr 2026
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Published on 24 Mar 2026
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Published on 04 Mar 2026
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Published on 03 Mar 2026
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Published on 18 Feb 2026
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