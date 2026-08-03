Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
Carbopol 940-Based Metronidazole Nanogels: Formulation, Physicochemical Characterization, In vitro Drug Release, and Antimicrobial Evaluation
in Biological Soft Matter
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Biological Soft Matter
Mini Review
Published on 03 Jul 2026
in Biological Soft Matter
Review
Published on 12 Jan 2026
in Biological Soft Matter
Review
Published on 11 Dec 2025
in Biological Soft Matter
Original Research
Published on 08 Oct 2025
in Biological Soft Matter
Original Research
Published on 24 Mar 2025
in Biological Soft Matter
Brief Research Report
Published on 28 Aug 2024
in Biological Soft Matter
Original Research
Published on 27 Mar 2024
in Biological Soft Matter
Original Research
Published on 19 Jan 2024
in Biological Soft Matter
Original Research
Published on 29 Sep 2023
in Biological Soft Matter
Original Research
Published on 14 Sep 2023
in Biological Soft Matter
Review
Published on 13 Jul 2023
in Biological Soft Matter
Original Research
Published on 08 Jun 2023
in Biological Soft Matter
Original Research
Published on 19 Jan 2023
in Biological Soft Matter
Original Research
Published on 18 Nov 2022
in Biological Soft Matter
Specialty Grand Challenge
Published on 18 Jul 2022
in Biological Soft Matter
Perspective
Published on 01 Jul 2022
in Biological Soft Matter