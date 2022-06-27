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Zoonotic Bacteria: Genomic Evolution, Antimicrobial Resistance, Pathogenicity, and Prevention Strategies, Volume II
- Abdelaziz Ed-Dra
- Luca Nalbone
- Min Yue
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