Systematic Review
Published on 13 Jul 2026
Haptic virtual reality for the blind and visually impaired: a taxonomy and a comprehensive literature review
in Haptics
- 1,525 views
Systematic Review
Published on 13 Jul 2026
in Haptics
Original Research
Published on 08 Jan 2026
in Haptics
Brief Research Report
Published on 07 Jan 2026
in Haptics
Original Research
Published on 06 Jan 2026
in Haptics
Original Research
Published on 03 Oct 2025
in Haptics
Original Research
Published on 11 Aug 2025
in Haptics
Original Research
Published on 18 Jul 2025
in Haptics
Original Research
Published on 01 Jul 2025
in Haptics
Original Research
Published on 24 Mar 2025
in Haptics
Original Research
Published on 12 Nov 2024
in Haptics
Review
Published on 13 Sep 2024
in Haptics
Original Research
Published on 04 Jun 2024
in Haptics
Original Research
Published on 28 Nov 2023
in Haptics
Original Research
Published on 24 Mar 2023
in Haptics
Original Research
Published on 03 Feb 2023
in Haptics
Brief Research Report
Published on 06 Jan 2023
in Haptics
Original Research
Published on 07 Sep 2022
in Haptics
Original Research
Published on 06 Sep 2022
in Haptics
Original Research
Published on 09 Aug 2022
in Haptics
Original Research
Published on 26 Jul 2022
in Haptics
Original Research
Published on 18 Jul 2022
in Haptics
Brief Research Report
Published on 15 Jul 2022
in Haptics
Original Research
Published on 12 Jul 2022
in Haptics
Original Research
Published on 17 Jun 2022
in Haptics