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Original Research

Published on 07 Jan 2026

Machine learning generated streamflow drought forecasts for the conterminous United States (CONUS): developing and evaluating an operational tool to enhance sub-seasonal to seasonal streamflow drought early warning for gaged locations

in Water and Artificial Intelligence

  • John Hammond
  • Phillip Goodling
  • Jeremy Diaz
  • Hayley Corson-Dosch
  • Aaron Heldmyer
  • Scott Hamshaw
  • Ryan McShane
  • Jesse Ross
  • Roy Sando
  • Caelan Simeone
Frontiers in Water
doi 10.3389/frwa.2025.1709138
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