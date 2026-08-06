Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Modelling of South African Adolescent Hypertension: Application of Frequentist Quantile Regression on Main Effect Variables and Interactions
in Statistics and Probability
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Statistics and Probability
Methods
Accepted on 15 Jul 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Statistics and Probability
Methods
Published on 01 Jul 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 11 Jun 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 20 May 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 14 May 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 22 Apr 2026
in Statistics and Probability
Mini Review
Published on 16 Mar 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 11 Mar 2026
in Statistics and Probability
Methods
Published on 09 Mar 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 25 Feb 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 23 Feb 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 04 Feb 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 02 Feb 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 30 Jan 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 30 Jan 2026
in Statistics and Probability
Original Research
Published on 23 Jan 2026
in Statistics and Probability