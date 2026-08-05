Original Research
Published on 05 Aug 2026
Sodium new houttuyfonate inhibits the growth of Trichophyton spp. by potentially inducing oxidative stress and metabolic disruption
in Fungal Pathogenesis
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Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Fungal Pathogenesis
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
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Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
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Review
Published on 30 Jul 2026
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Accepted on 29 Jul 2026
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Published on 21 Jul 2026
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Opinion
Published on 17 Jul 2026
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Published on 17 Jul 2026
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Published on 10 Jul 2026
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Published on 03 Jul 2026
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Published on 02 Jul 2026
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Correction
Published on 15 Jun 2026
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Published on 11 Jun 2026
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Published on 28 May 2026
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Original Research
Published on 22 May 2026
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Published on 22 May 2026
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Published on 22 May 2026
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Original Research
Published on 20 May 2026
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Original Research
Published on 05 May 2026
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Original Research
Published on 05 May 2026
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Original Research
Published on 04 May 2026
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Original Research
Published on 28 Apr 2026
in Fungal Pathogenesis
Editorial
Published on 20 Apr 2026
in Fungal Pathogenesis
Systematic Review
Published on 20 Apr 2026
in Fungal Pathogenesis