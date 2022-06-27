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Hydrogen Embrittlement: Mechanisms, Mitigation Strategies, and Materials Innovation for Sustainable Energy and Industrial Applications
- Abhinay Thakur
- OMAR DAGDAG
- Priyabrata Banerjee
- Eno E Ebenso
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