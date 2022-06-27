hani nasser abdelhamid
Assiut University
Assiut, Egypt
Associate Editor
Nanoscience
Assiut University
Assiut, Egypt
Associate Editor
Nanoscience
Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Associate Editor
Nanoscience
ELI Beamlines Research Center, Institute of Physics (ASCR)
Prague, Czechia
Associate Editor
Nanoscience
Nazarbayev University
Nur-Sultan, Kazakhstan
Associate Editor
Nanoscience
Malaviya National Institute of Technology, Jaipur
Jaipur, India
Associate Editor
Nanoscience
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
Esch-sur-Alzette, Luxembourg
Associate Editor
Nanoscience
Swansea University
Swansea, United Kingdom
Associate Editor
Nanoscience
Silesian University of Technology
Gliwice, Poland
Associate Editor
Nanoscience
Henan Polytechnic University
Jiaozuo, China
Associate Editor
Nanoscience
Scuola Normale Superiore
Pisa, Italy
Associate Editor
Nanoscience
Brown University
Providence, United States
Associate Editor
Nanoscience
Central South University
Changsha, China
Associate Editor
Nanoscience
Shenzhen University
Shenzhen, China
Associate Editor
Nanoscience
University of Strathclyde
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Nanoscience
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Nanoscience
Fudan University
Shanghai, China
Associate Editor
Nanoscience