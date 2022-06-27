elena vladimirovna boldyreva
Novosibirsk State University
Novosibirsk, Russia
Specialty Chief Editor
Solid State Chemistry
Pak-Austria Fachhochschule Institute of Applied Sciences and Technology
Haripur, Pakistan
Associate Editor
Solid State Chemistry
Institute of Geotechnics, Slovak Academy of Sciences
Kosice, Slovakia
Associate Editor
Solid State Chemistry
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Solid State Chemistry
Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)
Berlin, Germany
Associate Editor
Solid State Chemistry
Center for Colloid and Surface Science (CSGI)
Florence, Italy
Associate Editor
Solid State Chemistry
The University of Newcastle
Callaghan, Australia
Associate Editor
Solid State Chemistry
Fujian Normal University
Fuzhou, China
Associate Editor
Solid State Chemistry
Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Fuzhou, China
Associate Editor
Solid State Chemistry
School of New Energy, Nanjing University of Science and Technology
Jiangyin, China
Associate Editor
Solid State Chemistry
Faculty of Engineering & Science, University of Greenwich
Greenwich, United Kingdom
Associate Editor
Solid State Chemistry
European Synchrotron Radiation Facility
Grenoble, France
Associate Editor
Solid State Chemistry
University of Greenwich
London, United Kingdom
Associate Editor
Solid State Chemistry
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Solid State Chemistry
Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)
Berlin, Germany
Associate Editor
Solid State Chemistry
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Saltillo
Ramos Arizpe, Mexico
Associate Editor
Solid State Chemistry