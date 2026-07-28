Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare

Original Research
Published on 28 Jul 2026
Construction of a dynamic prediction model for diabetic retinopathy risk in adults with adult-onset type 1 diabetes: a real-world longitudinal cohort study
in Diabetes Multiorgan Complications
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Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Correction
Published on 05 May 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Case Report
Published on 24 Apr 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Case Report
Published on 21 Apr 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Mini Review
Published on 13 Apr 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Review
Published on 23 Mar 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Original Research
Published on 23 Mar 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Review
Published on 18 Feb 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Editorial
Published on 23 Jan 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Editorial
Published on 21 Jan 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Original Research
Published on 15 Jan 2026
in Diabetes Multiorgan Complications
Policy and Practice Reviews
Published on 08 Dec 2025
in Diabetes Multiorgan Complications
Opinion
Published on 04 Dec 2025
in Diabetes Multiorgan Complications
Mini Review
Published on 14 Nov 2025
in Diabetes Multiorgan Complications
Review
Published on 11 Nov 2025
in Diabetes Multiorgan Complications
Review
Published on 15 Oct 2025
in Diabetes Multiorgan Complications
Editorial
Published on 10 Oct 2025
in Diabetes Multiorgan Complications
Original Research
Published on 29 Jul 2025
in Diabetes Multiorgan Complications
Original Research
Published on 16 Jul 2025
in Diabetes Multiorgan Complications