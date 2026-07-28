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Original Research

Published on 01 Jul 2026

Pemafibrate is associated with greater reductions in MDA-LDL and small dense LDL fractions with exploratory PBMC gene-expression changes: a prespecified subanalysis of the PARADISE in Kagoshima study

in Diabetes Multiorgan Complications

  • Toru Kubo
  • Takahisa Deguchi
  • Kaori Matsuzaki
  • Atsushi Shinnakasu
  • Shigeru Kawade
  • Aiko Arimura
  • Hiroshi Hashiguchi
  • Kazuma Ogiso
  • Tetsuro Kamada
  • Mihoko Kurano
Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare
doi 10.3389/fcdhc.2026.1850470
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