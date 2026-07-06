Original Research
Accepted on 06 Jul 2026
Wave-to-Wire Robust Control for a Point-Absorber Wave Energy Converter
in Wave and Tidal Energy
- 224 views
Original Research
Accepted on 06 Jul 2026
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 19 May 2026
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 01 May 2026
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 07 Apr 2026
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 30 Mar 2026
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 24 Nov 2025
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 16 Sep 2024
in Wave and Tidal Energy
Mini Review
Published on 13 Sep 2024
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 13 Sep 2024
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 06 May 2024
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 18 Apr 2024
in Wave and Tidal Energy
Editorial
Published on 07 Nov 2023
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 17 Aug 2023
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 26 Apr 2023
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 13 Jan 2023
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 23 Nov 2022
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 15 Sep 2022
in Wave and Tidal Energy
Editorial
Published on 13 Sep 2022
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 31 Aug 2022
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 01 Jul 2022
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 28 Jun 2022
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 27 Jun 2022
in Wave and Tidal Energy
Original Research
Published on 24 Jun 2022
in Wave and Tidal Energy