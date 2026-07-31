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Original Research

Published on 22 Jul 2025

Island bioarchaeology and ritual knowledge transfer at Biniadrís cave (Menorca, Spain): a longue durée perspective

in Archaeological Isotope Analysis

  • Marta Díaz Zorita Bonilla
  • Monice Timm
  • Mauricio Marciales Daza
  • Auxiliadora Moreno Onorato
  • Eva Alarcón García
  • Alexandros F. Karakostis
  • Javier Escudero Carrillo
  • Luis Arboledas Martínez
  • Sonia Robles Carrasco
  • Berta Morell
Frontiers in Environmental Archaeology
doi 10.3389/fearc.2025.1506152
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