Frontiers in Environmental Archaeology

Original Research
Published on 31 Jul 2026
Tracing giants through time: stable isotope insights into the historical ecology of North Atlantic sperm whales (Physeter macrocephalus)
in Archaeological Isotope Analysis
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Published on 31 Jul 2026
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Accepted on 20 Jul 2026
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Published on 17 Jun 2026
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Published on 23 Apr 2026
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Perspective
Published on 05 Feb 2026
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Editorial
Published on 04 Aug 2025
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Published on 22 Jul 2025
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Published on 18 Jul 2025
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Published on 26 Jun 2025
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Published on 13 Jun 2025
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Published on 15 Apr 2025
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Published on 09 Jan 2025
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Published on 24 Dec 2024
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Published on 16 Dec 2024
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Published on 29 Nov 2024
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Published on 25 Nov 2024
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Published on 06 Nov 2024
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