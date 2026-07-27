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Original Research

Published on 12 Jan 2026

Two pucaras, one community and a territory: local trajectories and duality in precordillera settlements of Tarapacá, Atacama Desert, Late Intermediate and Late Periods (AD 1250–1450)

in Landscape and Geological Processes

  • Claudio Wande
  • Mauricio Uribe
  • Francisca Santana-Sagredo
  • Pablo Mendez-Quiros
  • Francisca Urrutia
  • Josefina González
  • Diego Mayorga
  • Ale Vidal-Elgueta
  • María José Herrera-Soto
  • Patricia Kelly
Frontiers in Environmental Archaeology
doi 10.3389/fearc.2025.1689814
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Original Research

Published on 02 Jan 2026

Integrating indigenous perspectives for the study of the maritime cultural landscapes in the Colombian Caribbean: an ancestral approach to the nautical space of the San José Galleon

in Landscape and Geological Processes

  • Carlos Del Cairo Hurtado
  • Diomedes Izquierdo Mejía
  • Jesús Alberto Aldana Mendoza
  • Juliana Quintero Hernández
  • Juan David Sarmiento Rodríguez
  • Laura Victoria Báez Santos
  • Carlos Andrés Reina Martínez
Frontiers in Environmental Archaeology
doi 10.3389/fearc.2025.1704457
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