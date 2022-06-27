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Landscape Pattern and the Sustainability of Coastal Cities
- Junxue Zhang
- Yingnan Li
- Jihui Yuan
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