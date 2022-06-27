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Biopreservation Meets Probiotics in Plant-Based Foods: Coupling Microbial Viability and Shelf-Life Stabilization in the Same Matrix
- GNANENDRA Shanmugam
- Dr. Chayanika Sarma
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