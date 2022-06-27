giovanna ferrari
University of Salerno
Fisciano, Italy
Field Chief Editor
Frontiers in Food Science and Technology
University of Guelph
Guelph, Canada
Specialty Chief Editor
Food Safety and Quality Control
UV4Good
Chicago, United States
Specialty Chief Editor
Food Process Design and Engineering
Technical University of Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
AI and Food Modeling
Universitat de Lleida
Lleida, Spain
Specialty Chief Editor
Food Product Design
Universidade Federal de Lavras
Lavras, Brazil
Specialty Chief Editor
Food Biotechnology
Higher Institute of Agronomy, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Specialty Chief Editor
Food Characterization
Max Planck Institute for Polymer Research
Mainz, Germany
Specialty Chief Editor
Food and Soft Materials
National University of La Plata
La Plata, Argentina
Specialty Chief Editor
Food Packaging and Preservation
Autonomous University of Coahuila
Saltillo, Mexico
Associate Editor
Food Biotechnology
College of Agriculture and Veterinary Medicine, United Arab Emirates University
AlAin, United Arab Emirates
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Food Product Design
Government Postgraduate College Rajouri
Rajouri, India
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
Iowa State University
Ames, United States
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Food Characterization
Department of Food Science and Technology, School of Agricultural Sciences, University of Patras
Agrinium, Greece
Associate Editor
Food Safety and Quality Control