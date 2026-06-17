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Universitat de Lleida
Lleida, Spain
Specialty Chief Editor
Food Product Design
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Food Product Design
Departamento de Procesos y Tecnología, Universidad Autónoma, Metropolitana
México, Mexico
Associate Editor
Food Product Design
Institute of Science and Technology of Food and Nutrition, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Food Product Design