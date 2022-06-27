laura salvia-trujillo
Universitat de Lleida
Lleida, Spain
Specialty Chief Editor
Food Product Design
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Food Product Design
Departamento de Procesos y Tecnología, Universidad Autónoma, Metropolitana
México, Mexico
Associate Editor
Food Product Design
Institute of Science and Technology of Food and Nutrition, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Food Product Design
Massey University
Palmerston North, New Zealand
Associate Editor
Food Product Design
Autonomous University of Chihuahua
Chihuahua, Mexico
Associate Editor
Food Product Design
Department of Applied Sciences, Faculty of Health and Life Sciences, Northumbria University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Associate Editor
Food Product Design
Maharishi Markandeshwar University, Mullana
Ambala, India
Associate Editor
Food Product Design
Warsaw University of Life Sciences
Warsaw, Poland
Associate Editor
Food Product Design
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
Valladolid, Spain
Associate Editor
Food Product Design
Yüzüncü Yıl University
Van, Türkiye
Associate Editor
Food Product Design
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Food Product Design
Department of Nutrition and Dietetics, Hellenic Mediterranean University
Sitia, Greece
Associate Editor
Food Product Design
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Food Product Design