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Universidade Federal de Lavras
Lavras, Brazil
Specialty Chief Editor
Food Biotechnology
Autonomous University of Coahuila
Saltillo, Mexico
Associate Editor
Food Biotechnology
University of Jendouba
Jendouba, Tunisia
Associate Editor
Food Biotechnology
University of Ibadan
Ibadan, Nigeria
Associate Editor
Food Biotechnology