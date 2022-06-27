rosane freitas schwan
Universidade Federal de Lavras
Lavras, Brazil
Specialty Chief Editor
Food Biotechnology
Autonomous University of Coahuila
Saltillo, Mexico
Associate Editor
Food Biotechnology
University of Jendouba
Jendouba, Tunisia
Associate Editor
Food Biotechnology
University of Ibadan
Ibadan, Nigeria
Associate Editor
Food Biotechnology
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Food Biotechnology
Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM)
Visakhapatnam, India
Associate Editor
Food Biotechnology
Seoul National University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Food Biotechnology
Universidade Federal de Lavras
Lavras, Brazil
Associate Editor
Food Biotechnology
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Food Biotechnology
Tecnologico de Monterrey, Escuela de Ingeniería y Ciencias. Food and Biotech Lab
Zapopan, Jalisco, Mexico
Associate Editor
Food Biotechnology
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Food Biotechnology
National Scientific and Technical Research Council (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Food Biotechnology
Central Institute of Agricultural Engineering (ICAR)
Bhopal, India
Associate Editor
Food Biotechnology
Pondicherry University
Pondicherry, India
Associate Editor
Food Biotechnology
Chiang Mai University
Chiang Mai, Thailand
Associate Editor
Food Biotechnology
Rio de Janeiro State Federal University
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Food Biotechnology