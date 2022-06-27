gabriel akanni
Mountain Top University
Ogun, Nigeria
Community Reviewer
Food Characterization
Mountain Top University
Ogun, Nigeria
Community Reviewer
Food Characterization
Polytechnic Institute of Bragança (IPB)
Bragança, Portugal
Community Reviewer
Food Characterization
Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology
Srinagar, India
Community Reviewer
Food Characterization
Universidad de La Sabana
Chía, Colombia
Community Reviewer
Food Characterization
Latitud LATU Foundation
Montevideo, Uruguay
Community Reviewer
Food Characterization
University of Technology Compiegne
Compiegne, France
Community Reviewer
Food Characterization
University of Udine
Udine, Italy
Community Reviewer
Food Characterization
Federal Institute of Education, Science and Technology of Paraná
Curitiba, Brazil
Community Reviewer
Food Characterization
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
Florianópolis, Brazil
Community Reviewer
Food Characterization
University of Alberta
Edmonton, Canada
Community Reviewer
Food Characterization
University of Kashmir
Srinagar, India
Community Reviewer
Food Characterization
The Ohio State University
Columbus, United States
Community Reviewer
Food Characterization
Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA)
Brasília, Brazil
Community Reviewer
Food Characterization
Federal University of Amazonas
Manaus, Brazil
Community Reviewer
Food Characterization
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Medianeira, Brazil
Community Reviewer
Food Characterization
Technological Institute of Veracruz
Veracruz, Mexico
Community Reviewer
Food Characterization