lilian elizabeth abugoch
University of Chile
Santiago, Chile
Community Reviewer
Food Packaging and Preservation
University of Chile
Santiago, Chile
Community Reviewer
Food Packaging and Preservation
Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University
Hamedan, Iran
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Food Packaging and Preservation
Higher Institute of Agronomy, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
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Food Packaging and Preservation
University of Salerno
Fisciano, Italy
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Food Packaging and Preservation
University of Costa Rica
San José, Costa Rica
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Food Packaging and Preservation
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Buenos Aires, Argentina
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Food Packaging and Preservation
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
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Food Packaging and Preservation
Michigan State University
East Lansing, United States
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Food Packaging and Preservation
Mangalore University
Mangalore, India
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Food Packaging and Preservation
Chandigarh University
Mohali, India
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Food Packaging and Preservation
Kansas State University Olathe
Olathe, United States
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Food Packaging and Preservation
Faculty of Food Science and Engineering, Dunarea de Jos University
Galati, Romania
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Food Packaging and Preservation
National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Thanjavur (NIFTEM-T)
Thanjavur, India
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Food Packaging and Preservation
Colombian Corporation for Agricultural Research (AGROSAVIA)
Mosquera, Colombia
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Food Packaging and Preservation
Izmir Kâtip Çelebi University
Çigli, Türkiye
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Food Packaging and Preservation
Instituto Politecnico de Viseu
Viseu, Portugal
Community Reviewer
Food Packaging and Preservation