dr. malathi a n
Dalhousie University
Halifax, Canada
Community Reviewer
Food Process Design and Engineering
Dalhousie University
Halifax, Canada
Community Reviewer
Food Process Design and Engineering
University of Greenwich
London, United Kingdom
Community Reviewer
Food Process Design and Engineering
University of Kentucky
Lexington, United States
Community Reviewer
Food Process Design and Engineering
German Institute of Food Technologies
Quakenbrück, Germany
Community Reviewer
Food Process Design and Engineering
University of Otago
Dunedin, New Zealand
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Food Process Design and Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Tehran, Iran
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Food Process Design and Engineering
Gaziosmanpaşa University
Tokat, Türkiye
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Food Process Design and Engineering
National Scientific and Technical Research Council (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
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Food Process Design and Engineering
Federal University of Santa Catarina
Florianopolis, Brazil
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Food Process Design and Engineering
University of Córdoba
Montería, Colombia
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Food Process Design and Engineering
CIRAD (French Agricultural Research Center for International Development), UMR QualiSud
Montpellier, France
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Food Process Design and Engineering
Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla, Mexico
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Food Process Design and Engineering
Federal University of Santa Catarina
Florianopolis, Brazil
Community Reviewer
Food Process Design and Engineering
University of Manitoba
Winnipeg, Canada
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Food Process Design and Engineering
State University of Campinas
Campinas, Brazil
Community Reviewer
Food Process Design and Engineering
Namik Kemal University
Tekirdağ, Türkiye
Community Reviewer
Food Process Design and Engineering