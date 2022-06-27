maria g. corradini
University of Guelph
Guelph, Canada
Specialty Chief Editor
Food Safety and Quality Control
Iowa State University
Ames, United States
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
Department of Food Science and Technology, School of Agricultural Sciences, University of Patras
Agrinium, Greece
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
Lithuanian University of Health Sciences
Kaunas, Lithuania
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
University of Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
North Carolina Agricultural and Technical State University
Greensboro, United States
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
ESPOL Polytechnic University
Guayaquil, Ecuador
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
University of Foggia
Foggia, Italy
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
Federal University of Western Bahia
Barreiras, Brazil
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
University of Shanghai for Science and Technology
Shanghai, China
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo
Mineral de la Reforma, Hidalgo, Mexico
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
Innovation Centre of the Yangtze River Delta, Zhejiang University
Jiashan, China
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
Department of Pharmacy, School of Medicine and Surgery, University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Food Safety and Quality Control
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Food Safety and Quality Control