Methods
Published on 23 Mar 2026
Optimized lipid extraction and annotation pipeline customization for individual chitinous mesozooplankton using UPLC-HRMS
in Marine Molecular Biology and Ecology
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Methods
Published on 23 Mar 2026
in Marine Molecular Biology and Ecology
Original Research
Published on 09 Feb 2026
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Published on 30 Jan 2026
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Published on 30 Jan 2026
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Published on 19 Jan 2026
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Published on 15 Dec 2025
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Published on 01 Dec 2025
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Published on 19 Nov 2025
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Published on 30 Oct 2025
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Published on 15 Oct 2025
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Published on 05 Sep 2025
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Published on 01 Sep 2025
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Published on 29 Aug 2025
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Brief Research Report
Published on 29 Aug 2025
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Published on 26 Jun 2025
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Published on 03 Jun 2025
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Published on 15 May 2025
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Published on 09 May 2025
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Published on 08 May 2025
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Published on 29 Apr 2025
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Published on 11 Apr 2025
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Published on 14 Feb 2025
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Published on 07 Feb 2025
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Published on 06 Feb 2025
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