vincenzo m. sglavo
University of Trento
Trento, Italy
Specialty Chief Editor
Ceramics and Glass
Institut National de la Recherche Scientifique, Université du Québec
Quebec City, Canada
Associate Editor
Ceramics and Glass
Islamia University of Bahawalpur
Bahawalpur, Pakistan
Associate Editor
Ceramics and Glass
University of the Extreme South of Santa Catarina
Criciuma, Brazil
Associate Editor
Ceramics and Glass
Department of Molecular Sciences and Nanosystems, Ca' Foscari University of Venice
Venice, Italy
Associate Editor
Ceramics and Glass
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Ceramics and Glass
UMR7315 Science des procédés céramiques et de traitements de surface (SPCTS)
Limoges, France
Associate Editor
Ceramics and Glass
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Ceramics and Glass
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Ceramics and Glass
Air Force Research Laboratory
Dayton, United States
Associate Editor
Ceramics and Glass
Ohio University
Athens, United States
Associate Editor
Ceramics and Glass
Rogers Corporation
Rogers, United States
Associate Editor
Ceramics and Glass
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Ceramics and Glass
Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences
Warsaw, Poland
Associate Editor
Ceramics and Glass
University of North Texas
Denton, United States
Associate Editor
Ceramics and Glass
National Institute for Laser Plasma and Radiation Physics
Bucharest, Romania
Associate Editor
Ceramics and Glass