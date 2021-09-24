guang-ling song
Southern University of Science and Technology
Shenzhen, China
Specialty Chief Editor
Environmental Degradation of Materials
National Research Centre (Egypt)
Cairo, Egypt
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials
Autonomous University of Nuevo León
San Nicolás de los Garza, Mexico
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials
Razi University
Kermanshah, Iran
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials
National Center for Metallurgical Research, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials
University of Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials
Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials
Instituto Politecnico de Setubal (IPS)
Setúbal, Portugal
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials
University of Akron
Akron, United States
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials
Pittsburgh Institute, Sichuan University
Chengdu, China
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Environmental Degradation of Materials