nicola maria pugno
University of Trento
Trento, Italy
Specialty Chief Editor
Mechanics of Materials
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Mechanics of Materials
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Mechanics of Materials
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Mechanics of Materials
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
Associate Editor
Mechanics of Materials
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Mechanics of Materials
Université de Reims Champagne-Ardenne
Reims, France
Associate Editor
Mechanics of Materials
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Mechanics of Materials
University of Nevada, Reno
Reno, United States
Associate Editor
Mechanics of Materials
City University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Mechanics of Materials
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Mechanics of Materials
Department of Civil and Mechanical Engineering, University of Cassino
Cassino, Italy
Associate Editor
Mechanics of Materials
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Mechanics of Materials
Faculty Of Mechanical Engineering, University Of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Mechanics of Materials
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, United States
Associate Editor
Mechanics of Materials
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Mechanics of Materials