vera arantes
School of Engineering of São Carlos, University of São Paulo
São Carlos, Brazil
Community Reviewer
Structural Materials
Faculty of Engineering and Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia
Bangi, Malaysia
Community Reviewer
Structural Materials
University of Stavanger
Stavanger, Norway
Community Reviewer
Structural Materials
University of New South Wales
Kensington, Australia
Community Reviewer
Structural Materials
Konya Technical University
Konya, Türkiye
Community Reviewer
Structural Materials
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Community Reviewer
Structural Materials
Universiti Tenaga Nasional
Kajang, Malaysia
Community Reviewer
Structural Materials
Hacettepe University
Ankara, Türkiye
Community Reviewer
Structural Materials
University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland (Fribourg)
Fribourg, Switzerland
Community Reviewer
Structural Materials
Capital University of Science & Technology
Islamabad, Pakistan
Community Reviewer
Structural Materials
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Community Reviewer
Structural Materials
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Parit Raja, Malaysia
Community Reviewer
Structural Materials
University of Antioquia
Medellín, Colombia
Community Reviewer
Structural Materials
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Community Reviewer
Structural Materials