Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Equation-derived SMI not generalizable for DXA-defined low muscle mass in Chinese adults: External validation study
in Nutrition Methodology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition Methodology
Review
Published on 07 Aug 2026
in Nutrition Methodology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Nutrition Methodology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Nutrition Methodology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Nutrition Methodology
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Nutrition Methodology
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
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Original Research
Published on 22 Jul 2026
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Editorial
Published on 21 Jul 2026
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Original Research
Published on 10 Jul 2026
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Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Nutrition Methodology
Original Research
Published on 22 Jun 2026
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Original Research
Published on 19 Jun 2026
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Original Research
Published on 17 Jun 2026
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Review
Published on 04 Jun 2026
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Original Research
Published on 02 Jun 2026
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Original Research
Published on 28 May 2026
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Original Research
Published on 25 May 2026
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Original Research
Published on 21 May 2026
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Original Research
Published on 05 May 2026
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Original Research
Published on 29 Apr 2026
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Original Research
Published on 28 Apr 2026
in Nutrition Methodology
Data Report
Published on 24 Apr 2026
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Original Research
Published on 15 Apr 2026
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