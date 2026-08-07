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Original Research

Accepted on 27 Jul 2026

Early C-reactive protein kinetics predict outcomes in unresectable hepatocellular carcinoma treated with immune checkpoint inhibitors: a multicenter, observational study comparing different C-reactive protein kinetic definitions

in Gastrointestinal Cancers: Hepato Pancreatic Biliary Cancers

  • Joshua Leutiger
  • Melanie Bathon
  • Christian Möhring
  • Max Ole Hubert
  • Catherine Leyh
  • Alexandra Emilia Schlaak
  • Katharina Mitzlaff
  • Laurenz Krämer
  • Christoph Neumann-Haefelin
  • Carolin Zimpel
Frontiers in Oncology
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