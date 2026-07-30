Original Research
Published on 30 Jul 2026
Pain in people with dementia is a significant contributor to increased professional caregiver burden: results of an observation study
in Geriatric Pain
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Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Geriatric Pain
Review
Published on 29 Jul 2026
in Geriatric Pain
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Geriatric Pain
Brief Research Report
Published on 06 Jul 2026
in Geriatric Pain
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Geriatric Pain
Original Research
Published on 08 Jun 2026
in Geriatric Pain
Original Research
Published on 29 Jan 2026
in Geriatric Pain
Original Research
Published on 10 Dec 2025
in Geriatric Pain
Brief Research Report
Published on 05 Nov 2025
in Geriatric Pain
Brief Research Report
Published on 18 Sep 2025
in Geriatric Pain
Editorial
Published on 17 Sep 2025
in Geriatric Pain
Systematic Review
Published on 17 Sep 2025
in Geriatric Pain
Original Research
Published on 28 Apr 2025
in Geriatric Pain
Brief Research Report
Published on 16 Dec 2024
in Geriatric Pain
Original Research
Published on 25 Apr 2024
in Geriatric Pain
Perspective
Published on 22 Apr 2024
in Geriatric Pain
Editorial
Published on 25 Aug 2023
in Geriatric Pain
Original Research
Published on 05 May 2023
in Geriatric Pain
Perspective
Published on 27 Mar 2023
in Geriatric Pain
Editorial
Published on 04 Jan 2023
in Geriatric Pain
Original Research
Published on 28 Oct 2022
in Geriatric Pain
Original Research
Published on 19 Oct 2022
in Geriatric Pain
Review
Published on 19 Aug 2022
in Geriatric Pain
Original Research
Published on 25 Jul 2022
in Geriatric Pain