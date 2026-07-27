Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
Scaling of 3D printed microstructured targets in the multi-ps, quasi-relativistic regime for high-flux laser-driven ion acceleration
in Accelerator Physics
Frontiers in Physics
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Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Accelerator Physics
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Accelerator Physics
Original Research
Published on 29 May 2026
in Accelerator Physics
Original Research
Published on 13 Apr 2026
in Accelerator Physics
Methods
Published on 30 Mar 2026
in Accelerator Physics
Original Research
Published on 23 Apr 2025
in Accelerator Physics