rob appleby
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Accelerator Physics
UMR9012 Laboratoire de Physique des 2 infinis Irène Joliot-Curie (IJCLab)
Orsay-Ville, France
Associate Editor
Accelerator Physics
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Accelerator Physics
GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Darmstadt, Germany
Associate Editor
Accelerator Physics
National Laboratory of Frascati (INFN)
Frascati, Italy
Associate Editor
Accelerator Physics
Royal Holloway, University of London
Egham, United Kingdom
Associate Editor
Accelerator Physics
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Accelerator Physics
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Accelerator Physics
Department of Basic and Applied Sciences for Engineering, Faculty of Civil and Industrial Engineering, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Accelerator Physics
Northern Illinois University
DeKalb, United States
Associate Editor
Accelerator Physics
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Associate Editor
Accelerator Physics
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Geneva, Switzerland
Associate Editor
Accelerator Physics