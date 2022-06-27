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Applied Complex Systems Science: Workflows for Efficiently Matching Models and Experiments
- Rudolf Marcel Füchslin
- Martina Rebekka Spiess
- Martin Hanczyc
- Mathias Sebastian Weyland
- Oliver Castell
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