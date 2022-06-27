orlando luongo
University of Camerino
Camerino, Italy
Specialty Chief Editor
Cosmology
Royal Global University
Guwahati, India
Associate Editor
Cosmology
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Cosmology
University of Udine
Udine, Italy
Associate Editor
Cosmology
Instituto de Astrofísica de Canarias
La Laguna, Tenerife, Spain
Associate Editor
Cosmology
Istituto di Radioastronomia di Bologna (INAF)
Bologna, Italy
Associate Editor
Cosmology
The Thanu Padmanabhan Centre For Cosmology and Science Popularization (CCSP), Shree Guru Gobind Singh Tricentenary (SGT) University
Gurugram, India
Associate Editor
Cosmology
Baylor University
Waco, United States
Associate Editor
Cosmology
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Cosmology
University of Cape Town
Cape Town, South Africa
Associate Editor
Cosmology
University of Salamanca
Salamanca, Spain
Associate Editor
Cosmology
University of Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Cosmology
University of Cape Town
Cape Town, South Africa
Associate Editor
Cosmology
Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
Cosmology
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Cosmology
Simon Fraser University
Burnaby, Canada
Associate Editor
Cosmology