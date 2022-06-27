federico toschi
Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
Specialty Chief Editor
Fluid Dynamics
Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo
Oslo, Norway
Associate Editor
Fluid Dynamics
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Fluid Dynamics
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Fluid Dynamics
CNRS UMR7635, Cemef
Sophia Antipolis, France
Associate Editor
Fluid Dynamics
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Fluid Dynamics
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Fluid Dynamics
Technical University of Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Fluid Dynamics
Science and Technology Facilities Council
Swindon, United Kingdom
Associate Editor
Fluid Dynamics
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Fluid Dynamics
The University of Texas at Dallas
Richardson, United States
Associate Editor
Fluid Dynamics
Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai, India
Associate Editor
Fluid Dynamics
Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Saskatchewan
Saskatoon, Canada
Associate Editor
Fluid Dynamics
Institute for Calculation Applications Mauro Picone, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Rome, Italy
Associate Editor
Fluid Dynamics
UMR8187 Laboratoire d'océanologie et de géosciences (LOG)
Wimereux, France
Associate Editor
Fluid Dynamics
Southern University of Science and Technology
Shenzhen, China
Associate Editor
Fluid Dynamics